Белгородская область потратила почти 13 млрд рублей на СВО

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сумму, которую регион потратил на СВО.

- Сумма расходов растёт. Как мы восстанавливаем объекты - в основном это внебюджетный фонд и резервный фонд правительства Белгородской области. Мы стараемся оперативно выполнять эту работу. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.