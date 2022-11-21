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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:32

Белгородская область потратила почти 13 млрд рублей на СВО

Об этом сегодня во время большой пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

В эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов. Фото из соцсетей губернатора.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сумму, которую регион потратил на СВО.

- Сумма расходов растёт. Как мы восстанавливаем объекты - в основном это внебюджетный фонд и резервный фонд правительства Белгородской области. Мы стараемся оперативно выполнять эту работу. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей.

Отметим, что в эти минуты глава Белгородчины отвечает на вопросы журналистов.