В Белгородской области собрали более 30 тысяч тонн яблок

Урожайность плодовых насаждений в плодоносящем возрасте удалось увеличить с 11,1 ц/га до 55,6 ц/га. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгородской области завершён сбор урожая плодово-ягодных насаждений. Об этом на своей станице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские пчеловоды в этом году накачали почти 3400 тонн мёда. Пчеловодством в регионе занимаются 5150 личные подсобных хозяйств. Также в отрасли работают 19 предприятий с различными формами хозяйствования (ИП, КФХ, ООО), из них семь – сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В среднем по области на одного пчеловода приходится 16 пчелосемей. Продуктивность по итогам этого года составила более 40 кг мёда с 1 пчелосемьи.

Кроме того, завершён сбор урожая плодово-ягодных насаждений. За счет замещения традиционных садов садами интенсивного типа удалось увеличить урожайность плодовых насаждений в плодоносящем возрасте с 11,1 ц/га до 55,6 ц/га. Суммарно аграрии собрали более 30 тысяч тонн яблок.