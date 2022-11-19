В Белгороде с начала года выявили 457 брошенных автомобилей

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Во дворах Белгорода продолжают выявлять брошенные автомобили. С начала года определили уже 457 таких машин.

Как сообщили в мэрии областного центра, 14 «брошенок» отправили на спецстоянку. 296 авто собственники переместили самостоятельно. По остальным все еще устанавливают владельцев.

Как узнать брошенное транспортное средство?

Чаще всего – по внешним эксплуатационным признакам: отсутствию колес, дверей, силовых агрегаторов, спущенным шинам, выбитым стеклам, открытым дверям. При этом авто находится в месте обнаружения не менее 14 дней.

Куда обращаться, если заметили такой автомобиль?

В случае обнаружения брошенных транспортных средств нужно обращаться в городские управы. Найти все контакты можно по ссылке.