Белгородские волейболисты проиграли в Казани

25 ноября наши парни сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В рамках 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Белогорье» встречалось в Казани с местным «Зенитом». Ожидаемой битвы двух самых титулованных клубов страны не получилось. Татарстанский коллектив добился легкой победы в трех партиях, а «львы» с каждым сетом набирали все меньше и меньше очков – 19, 17, 13…

В ТОП-3 самых результативных игроков белгородского клуба вошли - Сергей Червяков (девять очков), Станислав Маслиев и Павел Тетюхин (по семь).

- У нас совсем не получилось командной игры, - признался старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Да, соперник хорошо подготовился и разобрал нас, но считаю, что дело больше в нас. Даже те мячи, которые доставали в защите, беззубо атаковали. Количество ошибок в атаке вообще зашкаливало. Конечно, постоянное выступление на выезде накладывает свой отпечаток - прежде всего, тренировочный процесс нарушается.

- Нас ждёт тонна работы и анализа, - не скрывал своей досады доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин. - Мы все провалились. Вроде были положительные моменты, но мы тут же всё портили своими ошибками, которые не давали зацепиться за счёт. Видимо, проблемы в нашей подготовке. Будем разбираться с этим уже в Белгороде. У всех команд бывают проблемы. Постараемся вместе их преодолеть. К сожалению, продышаться нет времени - сейчас у нас только гостевые матчи с топ-соперниками.

После восьми туров лидирует питерский «Зенит» (20 очков). У казанцев 19 баллов. У московского «Динамо» - 17. У «Белогорья» наряду с красноярским «Енисеем» - по 12. Они делят седьмое - восьмое места. Теперь 25 ноября наши парни сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».