В Белгороде «Рено» сбил 15-летнего велосипедиста

По предварительным данным, 14 ноября в 20:00 в Белгороде 28-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Симбол», двигался по ул. Есенина со стороны ул. Щорса. В районе дома № 34а по ул. Есенина при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора он наехал на 15-летнего велосипедиста. Парень пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда, по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пьяный белгородец на «УАЗе» сбил пенсионерку. ДТП произошло в Грайворонском городском округе.