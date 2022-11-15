В Белгороде общественники выступили с инициативой создания Музея Памяти

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Общественники выступили с предложением создать в Белгороде Музей Памяти. Председатель региональной организации ветеранов Наталья Звягинцева уверена, что сегодня, как никогда ранее, важно уделять особенное внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

По мнению Звягинцевой, в областном центре уже есть священное место, которое не должно подвергаться забвению - парк Памяти. Фактически сейчас он уже является музеем под открытым небом. Но, по мнению общественников, этой территории необходима смысловая доминанта.