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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:14

В Белгороде общественники выступили с инициативой создания Музея Памяти

Его предложили сделать в одноименном парке города
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Общественники выступили с предложением создать в Белгороде Музей Памяти. Председатель региональной организации ветеранов Наталья Звягинцева уверена, что сегодня, как никогда ранее, важно уделять особенное внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

По мнению Звягинцевой, в областном центре уже есть священное место, которое не должно подвергаться забвению - парк Памяти. Фактически сейчас он уже является музеем под открытым небом. Но, по мнению общественников, этой территории необходима смысловая доминанта.