Мобилизованные белгородцы получат новую партию обмундирования

Мобилизованные из Белгородской области получат очередную партию дополнительного обмундирования. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 15 ноября, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, получат очередную партию дополнительного обмундирования.

- Проехал все части, где они находятся, посмотрел: они укомплектованы штатно всем необходимым, но, конечно, хочется помочь, поэтому закупаем дополнительное снаряжение, заказываем. Вот сейчас пришла очередная партия, и то, что обещали, сегодня обязательно вручим, - рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что продолжается всяческая поддержка семей мобилизованных белгородцев. При возникновении проблем, нужно обращаться к главам муниципалитетов.

Напомним, ранее мобилизованным уже отправили 160 комплектов теплого обмундирования. Для резервистов закупают зимние перчатки, дождевики, рюкзаки, флисовые кофты и другую экипировку. Также в Белгородскую область в конце октября привезли несколько тысяч берцев из Дагестана для военнослужащих.