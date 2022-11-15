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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:37

Мобилизованные белгородцы получат новую партию обмундирования

Дополнительное снаряжение доставят военнослужащим уже сегодня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мобилизованные из Белгородской области получат очередную партию дополнительного обмундирования.

Мобилизованные из Белгородской области получат очередную партию дополнительного обмундирования.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 15 ноября, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, получат очередную партию дополнительного обмундирования.

- Проехал все части, где они находятся, посмотрел: они укомплектованы штатно всем необходимым, но, конечно, хочется помочь, поэтому закупаем дополнительное снаряжение, заказываем. Вот сейчас пришла очередная партия, и то, что обещали, сегодня обязательно вручим, - рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что продолжается всяческая поддержка семей мобилизованных белгородцев. При возникновении проблем, нужно обращаться к главам муниципалитетов.

Напомним, ранее мобилизованным уже отправили 160 комплектов теплого обмундирования. Для резервистов закупают зимние перчатки, дождевики, рюкзаки, флисовые кофты и другую экипировку. Также в Белгородскую область в конце октября привезли несколько тысяч берцев из Дагестана для военнослужащих.