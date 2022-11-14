Главный архитектор Белгорода уволился с должности по собственному желанию

Понедельник в администрации Белгорода начался с очередных кадровых изменений. На этот раз свой пост покинул Сергей Киселев – главный архитектор областного центра. Подписано соответствующее распоряжение

Обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора города будет исполнять Андрей Синегубов. Ранее он занимал должность заместителя управления.

Как сообщили в администрации Белгорода, Сергей Киселев уволился с должности по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.