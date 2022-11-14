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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:47

Участников СВО в Белгородской области могут освободить от уплаты налогов на землю и имущество

На сессии Горсовета 22 ноября рассмотрят этот вопрос
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде участников специальной военной операции планируют освободить от уплаты налогов на землю и имущество. Об этом в соцсети сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Валентин Демидов. По словам чиновника, с этой инициативой вышли депутаты.

22 ноября на сессии Горсовета рассмотрят проекты решений о внесении изменений в нормативно-правовые акты. Администрация города уже дала положительное заключение и учла при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Так, от уплаты налогов на землю и имущество планируется освободить: граждан, принимающих участие в СВО по контракту; граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Если решения примут, они вступят в силу с 1 января 2023 года.