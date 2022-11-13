За хранение 1,15 грамма наркотиков белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы

Сотрудники полиции задержали на одной из улиц Губкина по подозрению в незаконном обороте наркотиков 31-летнего мужчину. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При виде правоохранителей злоумышленник бросил на землю сверток с подозрительным веществом. Его изъяли и отправили на исследование. Эксперты установили, что в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,15 грамма. В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.