В Белгороде произошло массовое ДТП с участием машины ДПС

В массовом ДТП с участием служебного автомобиля ДПС никто не пострадал. Фото: "КП" Архив

Сегодня, 12 ноября, в Белгороде на регулируемом перекрестке проспекта Славы и улицы Пушкина произошло массовое ДТП с участием служебного автомобиля ДПС. Происшествие случилось ориентировочно в 18.30.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, двигавшийся с включенными звуковыми и световыми сигналами автомобиль ДПС столкнулся с Ниссаном Мурано, за рулем которого находился 31-летний водитель. После этого Ниссан с автомобилем Митсубиси Лансер, которым управляла 19-летняя девушка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.