В 27 селах Белгородской области появилась качественная сотовая связь

Более 3 тысяч человек белгородские власти обеспечили качественной связью и интернетом обеспечили. В 27 селах региона установили вышки сотовой связи. О завершении установки в малых населенных пунктах сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В этом году была запланирована установка 27 новых базовых станций сотовой связи для того, чтобы жители нашей Белгородской области, которые живут в небольших селах, не чувствовали себя отдаленными от современной жизни, – написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

В Алексеевском округе вышки поставили в селах Алейниково, Иващенково и хуторе Копанец, в Валуйском – в селе Аркатово, в Грайворонском – в селе Ломное, в Губкинском – в сёлах Кандаурово и Жилин Колодезь, в Новооскольсклм – в хуторе Скрынников, в Старооскольском – в селе Выползово и посёлке Набокино, в Шебекинском – в посёлке Поляна, в Яковлевском – в сёлах Верхний Ольшанец, Калинино, Сабынино и Триречное. В Вейделевском районе сотовой связью и интернетом обеспечили хутор Ногин, в Волоконовском – хутор Щепкин, в Корочанском – сёла Сетное, Белый Колодец и Фощеватое, в Красненском – село Флюговка, в Прохоровском – село Карташевка, в Ровеньском – село Ерёмовка, а в Чернянском – хутор Малый, посёлок Долгая Яруга, сёла Сухая Ольшанка и Комаревцево.

Программа продолжится и в следующем году. Голосование за села, которые примут в ней участие проходит на госуслугах.