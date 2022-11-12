Белгородцы смогут уехать в Кисловодск на праздники без пересадок

Уехать в Кисловодск белгородцы смогут без пересадки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С конца декабря начнет курсировать поезд Белгород — Кисловодск. Об этом сообщили в минтрансе Белгородской области. У белгородцев появится возможность приобрести билеты без пересадки либо в одном купейном вагоне, либо в одном плацкартном вагоне.

Отправиться в Кисловодск из Белгорода можно будет 27 и 29 декабря и 9 и 10 января. В обратном направлении — 25 и 27 декабря и 7 и 8 января.

- Время в пути составит около 29 часов. По маршруту движения поезда по территории Белгородской области также имеется остановка на станции Прохоровка, - сообщили в минтрансе Белгородской области.

С мая 2023 года прямые беспересадочные вагоны по маршруту Белгород — Кисловодск будут курсировать 4 раза в неделю.