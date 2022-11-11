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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 10:03

Белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы за дачу взятки полицейскому

Мужчина пытался уладить вопрос по просьбе друга
Алексей СЕРГУНИН

Днем 31 октября сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц поселка Разумное Белгородского района автомобиль «Тойота». При проверке у водителя документов выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами и уже после этого привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По предварительным данным, надеясь избежать административного наказания, нарушитель позвонил своему 46-летнему приятелю. Тот согласился помочь и, приехав, предложил командиру отдельного взвода ДПС незаконное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, приятель водителя положил на панель служебного автомобиля паспорт с деньгами.

Сотрудник полиции отказался от взятки и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. Подозреваемый был задержан. В соответствии с ч.3 ст.291 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Водителю по ч.4 ст.12.7 КоАП РФ (повторное управление автомобилем, будучи лишенным прав) «светит» штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.