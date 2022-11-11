Белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы за дачу взятки полицейскому

Днем 31 октября сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц поселка Разумное Белгородского района автомобиль «Тойота». При проверке у водителя документов выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами и уже после этого привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По предварительным данным, надеясь избежать административного наказания, нарушитель позвонил своему 46-летнему приятелю. Тот согласился помочь и, приехав, предложил командиру отдельного взвода ДПС незаконное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, приятель водителя положил на панель служебного автомобиля паспорт с деньгами.

Сотрудник полиции отказался от взятки и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. Подозреваемый был задержан. В соответствии с ч.3 ст.291 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Водителю по ч.4 ст.12.7 КоАП РФ (повторное управление автомобилем, будучи лишенным прав) «светит» штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.