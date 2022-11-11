Мобилизованные жители Белгородчины получили еще одну меру поддержки

Новая мера поддержки заключается в заморозке арендных платежей на землю и помещения, находящихся в областной государственной собственности, для военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО.

- Для тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы», - отметил Гладков.

Глава региона также сообщил, что процедура получения такой меры поддержки не займет много времени ни у самих мобилизованных, ни у их семей.

- Все что нужно делать - или родственникам, или самому, если такая возможность есть, написать заявление в Министерство имущества и земельных отношений Белгородской области, - уточнил Вячеслав Владимирович.