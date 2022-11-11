В Белгородской области пристав получила условный срок за мошенничество

Бывший судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что летом 2021 года обвиняемая попросила должника перевести на свой счет 80 тысяч для того, чтобы самой оплатить его задолженность. Но женщина не стала ничего оплачивать, а всю сумму потратила на собственные нужды.

При этом чтобы скрыть свои преступные действия, обвиняемая изготовила и внесла в электронную базу незаконные постановления об окончании исполнительных производств. Преступные действия судебного пристава-исполнителя выявили сотрудники отделения собственной безопасности УФССП России по Белгородской области.

В итоге осужденной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.