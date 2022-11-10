В Белгородской области зарегистрировали брак 88-летняя женщина и 85-летний мужчина

фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети.

Необычный брак зарегистрировали во Дворце торжеств Старооскольского городского округа. Новостью поделилась глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

- Ей 88 лет, а ее избраннику - 85. Они счастливы, позитивны, оптимистичны и радостны! – написала она на своей странице в соцсети.

Торжественная церемония регистрации заключения брака пары состоялась 9 ноября. Слюсаренко пожелала молодоженам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра

Напомним, что в пошлом году брак заключили 10 пар, в которых жених и невеста были старше 70 лет. На тот момент самой возрастной была 81-летняя невеста, а самому старшему по возрасту жениху было 85 лет.