Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 11:25

Силовики нашли в доме белгородца 40 кг пороха, артиллеристские снаряды и взрыватели

Подозреваемого в незаконном обороте оружия задержали сотрудники ФСБ
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники УФСБ и Росгвардии Белгородской области задержали жителя города Алексеевка за причастность к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в ходе обыска в доме подозреваемого был обнаружен целый склад боеприпасов. Силовики изъяли артиллеристские снаряды, патроны различного калибра, 11 взрывателей, гранаты Ф-1, 40 кг пороха, а также боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Оперативно-розыскные мероприятия по пресечению противоправной деятельности и установлению причастных лиц продолжаются.