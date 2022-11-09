Силовики нашли в доме белгородца 40 кг пороха, артиллеристские снаряды и взрыватели

Сотрудники УФСБ и Росгвардии Белгородской области задержали жителя города Алексеевка за причастность к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в ходе обыска в доме подозреваемого был обнаружен целый склад боеприпасов. Силовики изъяли артиллеристские снаряды, патроны различного калибра, 11 взрывателей, гранаты Ф-1, 40 кг пороха, а также боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Оперативно-розыскные мероприятия по пресечению противоправной деятельности и установлению причастных лиц продолжаются.