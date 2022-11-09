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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:51

Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие касок и бронежилетов у мобилизованных

Гладков объяснил, что все необходимое выдается в части после окончания учебной подготовки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: "Все военнослужащие обеспечены снаряжением". фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Гладков: "Все военнослужащие обеспечены снаряжением". фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору за содействием и разъяснениями. Брат женщины был призван в рамках частичной мобилизации. По ее словам, он на днях заканчивает учебную подготовку и отправится в зону СВО. Однако ни каски, ни бронежилета у него нет. Купить самостоятельно снаряжение у семьи возможности нет. И обещанную единовременную выплату в 100 тысяч рублей так и не получили.

Глава региона Вячеслав Гладков успокоил белгородку, объяснив, что бронежилеты и каски выдаются призывникам не во время учебной подготовки, а перед выходом на линию фронта.

- Все снаряжение выдается непосредственно в части, после окончания учебки. Все военнослужащие этим обеспечены, - заявил губернатор.

Гладков также напомнил, что губернаторская выплата поступит до 15 ноября тем, кто ее еще не получил. Белгородская область уже перечислила более 390 млн рублей семьям мобилизованных.