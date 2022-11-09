Вячеслав Гладков пообещал помочь не улетевшей на зимовку паре лебедей

в Белгородской области помогут замерзающим лебедям. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

С нестандартной просьбой помочь замерзающей паре лебедей к губернатору Гладкову обратилась жительница Белгородской области во время вечернего прямого эфира 8 ноября. Женщина переживает за птиц, которые, видимо, не смогли улететь на зимовку и плавают по реке в Шебекино. Белгородка считает, что лебеди нуждаются в человеческой помощи, и попросила губернатора оказать содействие.

- Спасибо вам большое за человечность. Действительно, вопрос не совсем обычный, особенно в контексте последних месяцев. Хорошо все-таки, что человеческого сопереживания много, и оно сохраняется, - поблагодарил женщину глава региона.

Губернатор Белгородской области пообещал, что 9 ноября ветеринары выедут в Шебекино и постараются найти лебедей. Если птицам будет необходима помощь – ее обязательно окажут.