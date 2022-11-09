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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 13:32

40-летняя белгородка украла из магазина спортивный костюм

Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду в одном из телеграм-каналов обнаружили видеозапись, на которой неизвестная заходит в торговый зал под видом покупателя, забирает с витрины спортивный костюм, после чего уходит, не оплатив его. Позже в дежурную часть отдела полиции № 3 с заявлением обратились представители магазина одежды. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба составила около 3000 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.