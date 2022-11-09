Белгородская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по экспорту растительного масла

По информации Минсельхоза РФ, по итогам девяти месяцев 2022 года экспорт российских растительных масел увеличился на 29%. При этом наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объёма.

На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортёров российского подсолнечного масла занимает Турция, прирост составляет порядка 42%.

Как отметили в федеральном аграрном ведомстве, лидерами по экспорту растительных масел среди российских регионов в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области. По состоянию на 8 ноября, из нашего региона экспортировано 708,1 тысячи тонн масложировой продукции. Производственные мощности по переработке маслосемян в области составляют около двух млн тонн в год.