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НовостиОбщество9 ноября 2022 15:00

Белгородская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по экспорту растительного масла

Наши промышленники поставили на мировой рынок более 708 тысяч тонн масложировой продукции
Алексей СЕРГУНИН

По информации Минсельхоза РФ, по итогам девяти месяцев 2022 года экспорт российских растительных масел увеличился на 29%. При этом наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объёма.

На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортёров российского подсолнечного масла занимает Турция, прирост составляет порядка 42%.

Как отметили в федеральном аграрном ведомстве, лидерами по экспорту растительных масел среди российских регионов в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области. По состоянию на 8 ноября, из нашего региона экспортировано 708,1 тысячи тонн масложировой продукции. Производственные мощности по переработке маслосемян в области составляют около двух млн тонн в год.