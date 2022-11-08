Белгородец украл со счета знакомой дамы более 245 тысяч рублей

Не храните пин-код вместе с банковской картой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее счета пропали более 245 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний знакомый потерпевшей.

По предварительным данным, накануне они вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья белгородка проговорились, что у нее на счете имеются пенсионные накопления. Узнав пароль от банковской карты, мужчина похитил её и в течение недели тратил с неё деньги. Злоумышленник устраивал застолья для своих знакомых, покупал себе вещи и элитный алкоголь, а также приобрел золотую цепь и перстень. На связь с потерпевшей он больше не выходил. Пропажу денег женщина обнаружила лишь спустя несколько дней после застолья.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

СПРАВКА «КП»

Чтобы избежать несанкционированного снятия денежных средств с банковского счета:

- не сообщайте посторонним лицам ПИН-код карты и цифры, напечатанные на ее обратной стороне, нередко такие преступления совершаются родственниками или знакомыми; - не храните пин-код от карты вместе с банковской картой; - не пишите пин-код на самой карте; - если вы обнаружили пропажу банковской карты, сразу же примите меры к блокировке счета, позвонив в службу поддержки клиентов банка либо обратившись в финансовое учреждение лично. В случае если деньги все же были похищены, незамедлительно обратитесь в полицию.