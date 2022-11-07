Небо над Белгородом останется закрытым до 15 ноября

Запрет на полеты из Белгорода продлен. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В понедельник, 7 ноября, Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и Центральной части страны. Запрет будет действовать до 15 ноября. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. - Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, - сообщается на сайте Росавиации.