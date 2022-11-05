Бесплатную помощь психологов получили порядка 60 белгородцев

Очный прием бесплатного психолога проводится в МФЦ Белгорода. Фото: Shutterstock.

В Белгороде уже 55 консультаций провели специалисты с начала работы бесплатной психологической помощи в МФЦ. Среди них – 26 очных обращений и 29 – по телефону.

Как сообщается на сайте регионального правительства, запрос на оказание психологической помощи, в основном, связан с тревогой по поводу текущей ситуации на территории области, беспокойством, вызванным мобилизацией, а также проблемами во взаимоотношениях с детьми и на работе.

Узнать подробную информацию и записаться на очный прием или получить телефонную консультацию профессионального психолога можно по единому номеру 122. Очный прием проводится в МФЦ Белгорода на проспекте Славы, 25 трижды в неделю с 8 до 15:30. При необходимости телефонной консультации операторы контакт-центра переключают на дежурного психолога или врача-психиатра.