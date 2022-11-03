В Белгородской области могут появиться баннеры со словами поддержки военных

Жительница Белгородской области обратилась к Вячеславу Гладкову с предложением разместить на территории региона баннеры в поддержку военнослужащих. Глава региона отметил, что подобные баннеры уже есть. Губернатор поддержал инициативу женщины и предложил ей лично принять участие в составлении слогана и разработке макетов. Он отметил, что поддержка для военных важна, так как они с удовольствием забирают с собой рисунки детей, которые привозят люди.

- Вы молодец, действительно военнослужащим это очень важно. Если у Вас есть такая инициатива, предлагаю Вам придумать слоганы и изображения, а мы их на баннерах разместим, - предложил Гладков.