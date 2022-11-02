Белгородкой, купившей ребенку леденец в виде полового органа, занялись правоохранители

Сотрудники Следственного комитета занялись жительницей Корочанского района, которая купила ребенку леденец в виде полового органа. Эта история получила распространение в телеграм-каналах и вызвала массу обсуждений.

По предварительным данным, весьма специфическое видео женщина записала для отца малыша. Это был прозрачный намек на то, что пора платить алименты. Мол, а то нам ничего не останется, кроме как… конфетой довольствоваться.

Видео произвело на адресата впечатление, но не такое, как ожидалось. Мужчина показал его правоохранителям, а те вскоре пришли к женщине. Теперь она опасается, как бы из-за нелепой ситуации не лишиться детей. Их, по данным редакции, у женщины двое. Ей даже пришлось обратиться в соцсети к губернатору с просьбой помочь решить проблему с органами опеки. Раньше семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

В Следственном управлении СК России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время по опубликованным в массмедиа материалам проводится проверка на предмет возможного совершения противоправных действий матерью в отношении ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, перед органами системы профилактики инициирован комплекс профилактических мер в отношении семьи.