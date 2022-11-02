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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:51

Белгородский Алёшка попал в финал Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»

Маленького патриота пригласили в столицу на награждение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Москве будут чествовать детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. Двадцать юных героев из разных уголков страны приглашены для торжественного награждения.

Среди финалистов конкурса и знамениты белгородский Алешка – Алексей Павличенко, ученик Веселолопанской школы Белгородского района. В качестве почетных гостей на Девятую торжественную церемонию награждения в Совет Федерации приглашены брат Алеши и их мама. После церемонии семью ждет культурно-развлекательное мероприятие в Москве.