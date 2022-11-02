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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:25

Из-за обстрелов в Белгородской области приостановили строительство приюта для собак

Приют все же планируют открыть до конца года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Строительство приюта для собак приостановлено из-за обстрелов.

Строительство приюта для собак приостановлено из-за обстрелов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор во время прямого эфира 1 ноября сообщил, что строительные работы нового приюта для собак в Шебекинском городском округе приостановлено. Это связано с периодическими обстрелами со стороны Украины.

- Строительство на несколько дней приостановлено, потому что сегодня в той местности был обстрел. Будем надеяться, что оперативная обстановка улучшится, и мы сможем открыть приют до конца года, - заявил Вячеслав Гладков.

Напомним, в этом году в регионе планируют открыть два приюта для собак: в Яковлевском и Шебекинском городских округах.