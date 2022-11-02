Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 13:11

Белгородка пожаловалась губернатору на выплаты для съема жилья людям из зоны ЧС

По словам жительницы региона, необходимость оформлять договор и регистрироваться создает дополнительные трудности
Анастасия Лемешко
Гладков объяснил женщине, что бюджетные деньги требуют определенного формата и правильности оформления.

Гладков объяснил женщине, что бюджетные деньги требуют определенного формата и правильности оформления.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась женщина с жалобой на выплаты для съема жилья людям, покинувшим свои дома в зоне ЧС.

- По тем деньгам в принципе снять жилье очень сложно. Нужно еще там зарегистрироваться, составить договор. На такое собственники вообще не идут или крайне редко, потому что это лишние хлопоты, плата. Соцзащита еще будет ходить и проверять. У родственников жить вечно не будешь. У некоторых их тут нет. Дали бы уже эти выплаты без напряга, - считает белгородка.

Вячеслав Гладков объяснил женщине, что бюджетные деньги требуют определенного формата и правильности оформления. Ведь находятся люди, которые пытаются воспользоваться моментом и заработать, поэтому определенный порядок придется соблюсти. По словам главы региона, потребовалось немало времени, что проверить этот механизм.

- Считаю, что он правильный. Хотя, безусловно, определенное время нужно потратить для того, чтобы договор с нанимателем составить и предоставить все документы, но другого пути, повторюсь еще раз, нет, - отметил Вячеслав Гладков.