Из Белгородской области выдворят и депортируют семерых иностранцев

В ходе операции «Нелегал» белгородские полицейские выявили 13 преступлений и 190 административных правонарушений. фото: УМВД области.

В Управлении МВД России по Белгородской области рассказали об итогах второго этапа операции «Нелегал – 2022». Он проходил в регионе с 10 по 17 октября.

За это время полицейские выявили 13 преступлений в сфере миграции. Девять из них связаны с фиктивной постановкой на учет иностранцев. Выяснилось, что нарушители фактически не предоставляли жилье мигрантам, но при этом указали свои адреса в качестве места проживания иностранцев.

Еще четыре уголовных дела возбудили за использование поддельных миграционных карт. Помимо этого правоохранители составили 190 административных материалов. Из них 116 – это нарушения правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан. Еще 74 – нарушения порядка осуществления трудовой деятельности.

По итогам операции приняты решения об административном выдворении из страны двух иностранцев. Еще пятерых депортируют.