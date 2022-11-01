В Белгороде 2 ноября потеплеет, но будет дождливо

В среду в Белгороде возможны осадки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации белгородских синоптиков, в среду, 2 ноября на территории Белгородской области немного потеплеет. Ожидается облачная с прояснениями погода. В регионе местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла. Днем воздух прогреется от 5 до 10 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла, днем потеплеет до 6-8 градусов.

Белгородские спасатели рекомендуют жителям учитывать температурный режим и одеваться по погоде. Не забудьте взять с собой зонт и дождевик. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой.