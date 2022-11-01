Житель Белгородского района ушел служить вслед за мобилизованным братом

В Белгородском районе старший брат ушел служить вслед за мобилизованным младшим. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время прямого эфира глава Белгородского района, встречавшийся накануне с родными военнослужащих, поделился историей семьи Дровосековых. Как рассказал Владимир Перцев, младший из братьев – 31-летний мужчина – был мобилизован. Старший не смог остаться в стороне и тоже по собственному желанию ушел служить.

- Разговаривал с мамой данных военнослужащих. Настоящая русская женщина - сдержанная, очень переживает за своих детей и поддерживает их, - поделился глава района.

Он также выразил искренние слова благодарности всем матерям, вырастившим защитников Отечества.