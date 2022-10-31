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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:30

Под Белгородом пенсионерка, которую грубо вытолкнули из квартиры, упала с лестницы

Женщина попала в больницу с переломом шейки бедра
Анастасия Лемешко
В Белгородской области 62-летняя женщина пострадала во время конфликта с сожителем дочери. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

В Белгородской области 62-летняя женщина пострадала во время конфликта с сожителем дочери. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, 62-летняя женщина пришла к дочери, проживающей вместе с сожителем. Между пенсионеркой и мужчиной произошла ссора из-за личной неприязни. В итоге он вытолкнул мать сожительницы за дверь. Пенсионерка упала с лестницы и попала в больницу с переломом шейки бедра.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он рискует провести за решеткой полгода.