Антон Иванов прокомментировал свой уход с поста мэра Белгорода

Мэр Белгорода переходит на новое место работы. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Напомним, об уходе Антона Иванова с поста мэра Белгорода 31 октября сообщила глава региона. Чуть позже градоначальник прокомментировал эту новость в своем телеграм-канале.

Вслед за губернатором он отметил, что переходит на новое место работы. Куда именно не сообщается. Антон Иванов также добавил, что Вячеслав Гладков поддержал его решение.

- Обязанности главы администрации будет исполнять мой первый заместитель Валентин Демидов. Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу, - отметил Антон Иванов.