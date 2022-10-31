Белгородцы смогут онлайн решать вопросы ЖКХ

Белгородцы с помощью нового сервиса могут оплатить услуги ЖКХ онлайн, посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, ввести и проверить показания счетчиков, контролировать работы по дому, которые проводят УК.

Система ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом Госуслуг, поэтому отдельная регистрация не требуется. Мобильное приложение будет работать на платформах iOS и Android, и будет запущено в ближайшее время.

Как сообщается на сайте правительства региона, сервис поможет найти ответы на общие вопросы, например, по услугам управляющих компаний, а также узнать график капремонта, получить информацию о тарифах ЖКУ. Помимо этого, система дает возможность организовать электронные голосования и обсуждения вопросов и проблем с соседями на форуме, оставить обращение в органы власти. К ГИС уже подключены все управляющие компании области.