В Белгородской области завершили строительство 147 детских площадок

В 12 муниципалитетах уже закончено строительство детских игровых площадок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе на строительство детских игровых площадок в этом году было выделено 500 млн рублей. На данный момент строительство объектов по областной программе близится к завершению. Уже сданы 147 площадок из 184-х.

Вячеслав Гладков рассказал, что с задачей в полном объеме на сегодняшний момент справились 12 муниципальных образований справились. Остальные детские игровые площадки планируется установить до конца ноября включительно.

- Надеюсь, что главы 10 других муниципалитетов справятся с этой задачей и не подведут ни жителей, ни себя. Главное, что мы строим не просто площадки, а создаем те объекты, которые действительно нужны нашим жителям, - сказал глава региона.