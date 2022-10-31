Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 6:02

В Белгородской области завершили строительство 147 детских площадок

Еще 37 игровых зон для детей планируют сдать до конца ноября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В 12 муниципалитетах уже закончено строительство детских игровых площадок.

В 12 муниципалитетах уже закончено строительство детских игровых площадок.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе на строительство детских игровых площадок в этом году было выделено 500 млн рублей. На данный момент строительство объектов по областной программе близится к завершению. Уже сданы 147 площадок из 184-х.

Вячеслав Гладков рассказал, что с задачей в полном объеме на сегодняшний момент справились 12 муниципальных образований справились. Остальные детские игровые площадки планируется установить до конца ноября включительно.

- Надеюсь, что главы 10 других муниципалитетов справятся с этой задачей и не подведут ни жителей, ни себя. Главное, что мы строим не просто площадки, а создаем те объекты, которые действительно нужны нашим жителям, - сказал глава региона.