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НовостиОбщество30 октября 2022 11:00

С начала года в Белгороде выявили 244 брошенных автомобиля

В мэрии напомнили, что делать, если обнаружили «брошенку»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Уже 244 брошенных автомобиля выявили в Белгороде с начала года. Как понять, что транспортное средство брошено? Чаще всего его определяют по внешним признакам: отсутствию колес, дверей, силовых агрегаторов, спущенным шинам, выбитым стеклам, открытым дверям. При этом авто находится в месте обнаружения не менее 14 дней.

Что делать, если заметили такое авто?

Для начала в присутствии сотрудников полиции, муниципальных страж, управ составляется акт осмотра. Администрация города совместно с УМВД проводит работу по выявлению собственника транспортного средства. После того, как владельца нашли, машину убирает либо он сам, либо авто перемещают на спецстоянку. Чтобы забрать авто со спецстоянки, у владельца есть полгода. Однако за хранение придется заплатить.

Если же автовладелец так и не появился, дело направляют в суд. И только судебные органы выносят решение о признании транспорта бесхозным и подлежащим утилизации.

Куда обращаться?

В случае обнаружения брошенных авто обращайтесь в управы.