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НовостиПроисшествия29 октября 2022 16:45

Количество погибших в ДТП в Шебекинском районе увеличилось до 8 человек

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: СУ СК РФ по Белгородской области.

фото: СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 28 октября около 18 часов в Шебекинском районе Белгородской области, водитель «Газели», перевозивший людей в автомобиле, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, столкнулся со стоявшим без опознавательных знаков на проезжей неосвещенной части автодороги грузовым автомобилем.

Следователи установили, что «Газель» принадлежит физлицу, которое передало его в аренду гражданину, который находился за рулем в момент ДТП. Также установлено, что водитель перевозил сотрудников ИП, который как физическое лицо, является владельцем транспорта.

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Белгородской области по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В результате аварии 8 пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения региона.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.