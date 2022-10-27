В регионе определили список белгородок на получение знака «Материнская слава»

Почетным знаком "Материнская слава" наградят 167 многодетных белгородок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На заседании областной Думы депутаты согласовали список многодетных матерей для награждения почетным знаком Белгородской области «Материнская слава». Такую награду вручают два раза в год: в мае и в ноябре.

В ближайшее время почетного знака удостоят 167 многодетных матерей. Знак первой степени получат 22 жительницы Белгородской области, второй степени — 27 и третьей степени — 118 женщин.

Как сообщается на сайте правительства Белгородской области, награждаемые почетным знаком первой степени получат почти 173 000 рублей. Знаки второй и третьей степени предусматривают награду в 130 000 и 86 000 рублей соответственно.