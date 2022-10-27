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Общество27 октября 2022 15:19

В регионе определили список белгородок на получение знака «Материнская слава»

Почетным знаком наградят 167 многодетных матерей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Почетным знаком "Материнская слава" наградят 167 многодетных белгородок.

Почетным знаком "Материнская слава" наградят 167 многодетных белгородок.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На заседании областной Думы депутаты согласовали список многодетных матерей для награждения почетным знаком Белгородской области «Материнская слава». Такую награду вручают два раза в год: в мае и в ноябре.

В ближайшее время почетного знака удостоят 167 многодетных матерей. Знак первой степени получат 22 жительницы Белгородской области, второй степени — 27 и третьей степени — 118 женщин.

Как сообщается на сайте правительства Белгородской области, награждаемые почетным знаком первой степени получат почти 173 000 рублей. Знаки второй и третьей степени предусматривают награду в 130 000 и 86 000 рублей соответственно.