Губернатор Гладков опроверг информацию о возможном уходе с должности

По словам Гладкова, он спокойно относится к конкурсам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

премию «Губернатор года» с планами по переходу на другое место работы.

Глава региона успокоил белгородку и опроверг информацию о возможном уходе с поста. По словам Гладкова, он спокойно относится к конкурсам. Только президент или жители области должны сказать нужен он или нет, оценивать качество и количество его работы.

- Я очень спокойно отношусь ко всем конкурсам и всему остальному, считаю, что это не совсем мои вопросы. Мои вопросы – это решение задач и тех проблем, которые вы ставите передо мной. Поэтому все остальное давайте оставим на потом. По поводу мой работы президент принял решение, а вы выбрали меня. Или президент, или жители области должны сказать нужен я или нет. Работы очень много, с каждым днём становится ещё больше. Давайте заниматься тем, чем мы должны: решать проблемы, которых у нас с вами миллиард, - поделился Гладков.

Напомним, Вячеслав Гладков в числе претендентов на звание лучшего губернатора по версии премии РАСО «Гамбургский счёт»-2022. Также в этой номинации с главной Белгородской области поборется глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.