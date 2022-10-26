27 октября в Белгородской области вновь ожидаются дожди

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 октября на территории региона ожидается облачная погода. Небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем +5+10 градусов. В Белгороде ночью от 6 до 8 градусов выше ноля, днем +8+10 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.

Водителям специалисты напоминают о проверке технического состояния автомобиля: стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.