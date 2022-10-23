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Здоровье23 октября 2022 20:37

111 белгородцев заболели коронавирусом 22 октября

Тем временем за минувшие сутки в регионе 197 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 185-ти госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 185-ти госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 111 человек заболели, а выздоровели – 197.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 274 пациента, выздоровели – 157 977, умерли – 2 299. Сейчас из 185-ти госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 21 октября в нашем регионе заболели 117 человек, а выздоровели – 214. А 20 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 208 к 133-м.