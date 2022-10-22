Выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным белгородцам поступят в середине ноября

Региональную денежную помощь получили уже 3 149 человек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области рассказал, что ему часто задают вопрос о выплате мобилизованным. По словам главы региона, деньги поступят всем в течение трех недель. Семьи получат 100 тысяч от области сразу после того, как будут проверены данные и реквизиты, указанные в заявлении на выплату. Главное — это выверить счета и банки, чтобы не допустить ошибку.

- Вопрос не в деньгах, вопрос в том, чтобы выверить данные, выверить счета, банки и не допустить ошибок. Не беспокойтесь, деньги поступят к вам в середине ноября, – сообщил Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Всего на поддержку военных из бюджета было выделено 350 млн рублей. Региональную денежную помощь получили уже 3 149 человек.