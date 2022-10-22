В Белгородской области комбайнер подорвался на мине

Подорвавшемуся на мине комбайнеру оказывается необходимая медпомощь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О пострадавшем в Валуйском городском округе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину. В результате произошел подрыв.

- Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - отметил глава Белгородской области.

Вячеслав Гладков также в очередной раз обратился к жителям области: «Будьте предельно внимательны ко всем указателям и информационным стендам! Они установлены для вашей безопасности! Обязательно расскажите об этом детям и внукам!»