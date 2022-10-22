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Происшествия22 октября 2022 14:34

В Белгородской области комбайнер подорвался на мине

Мужчину с черепно-мозговой травмой оставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Подорвавшемуся на мине комбайнеру оказывается необходимая медпомощь.

Подорвавшемуся на мине комбайнеру оказывается необходимая медпомощь.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О пострадавшем в Валуйском городском округе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину. В результате произошел подрыв.

- Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - отметил глава Белгородской области.

Вячеслав Гладков также в очередной раз обратился к жителям области: «Будьте предельно внимательны ко всем указателям и информационным стендам! Они установлены для вашей безопасности! Обязательно расскажите об этом детям и внукам!»