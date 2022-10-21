Гладков: о комендантском часе в Белгородской области речи не идет

По словам Вячеслава Гладкова, несколько положений указа президента носят не обязательный характер, они лишь дают дополнительные возможности. Фото из соцсетей губернатора.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила Вячеслава Гладкова, будут ли вводить на территории Белгородской области комендантский час после подписания президентом РФ последнего указа. Глава региона ответил, что в указе, подписанном 19 октября, есть несколько положений, которые носят не обязательный характер, они лишь дают дополнительные возможности.

- Никаких решений пока на территории Белгородской области не принято. Завтра (21 октября 2022 г.) пройдет первое заседание оперативного штаба. Если будут какие-то решения, буду максимально быстро информацию доводить. Но о комендантском часе речи не идет, - заявил Гладков.

Напомним, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.