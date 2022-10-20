Белгородские девушки выиграли всероссийские соревнования по лапте

Сборная Белгородской области (в центре). Фото ЦСП региона.

В Курске состоялись всероссийские соревнования среди девушек 2008-09 гг. рождения по лапте. Сборная Белгородской области уверенно переиграла всех соперниц, а именно спортсменов из Твери (41:14), Тулы (29:7), Курска (57:13), Московской области (43:20) и Брянска (47:13).

Набрав десять очков, наши девушки заняли первое место. Второй результат у тульских спортсменок, третий – у курянок.

В составе сборной Белгоролдской области выступали – Анастасия Иванисова, Дарья Гребенкина, Олеся Скоморохова, Алика Попова, Мария Чикунова, Милана Симонян, Юлия Бубырева, Екатерина Преснякова, Юлия и Диана Агарковы.