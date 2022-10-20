Белгородец поджег машину своего неприятеля

В ОМВД России по Ровеньскому району с сообщением о поджоге автомобиля «ВАЗ 21099» обратился 55-летний житель одного из сел. Он добавил, что видел возле горящей машины неизвестного мужчину, который поспешил скрыться с места происшествия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель соседнего села. По предварительным данным, причиной его поступка стала личная неприязнь. Ночью злоумышленник приехал к дому потерпевшего и поджег стоявшую недалеко от двора машину. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.