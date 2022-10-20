Белгородка Алина Игнатова стала третьей на первенстве ЦФО по дзюдо

Алина Игнатова (вторая справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В Брянске с 15 по 16 октября прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В весовой категории 70 кг бронзовую медаль завоевала воспитанница ДЮСШ «Атлант» из Шебекино Алина Игнатова. В полуфинальном поединке воспитанница Олега Терещенко уступила будущей серебряной призерке Анастасии Коноплевой из Владимирской области. Победу праздновала липчанка Анастасия Поздняк.

Как сообщалось ранее, белгородцы выиграли пять медалей на международном турнире по полиатлону. В соревнованиях в Калуге приняли участие 150 спортсменов из шести стран.