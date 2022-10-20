В Белгородской области в столкновении «КамАЗа» и «Жигулей» погиб мужчина

По предварительным данным, вчера, 19 октября, в 12:10 на 27 км автодороги «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки» 57-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ-55102» в составе с прицепом под управлением 37-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель «Жигулей» от полученных травм погиб, а водитель «КамАЗа» пострадал.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в результате ДТП погиб пешеход.